Tre partite e tre vittorie. Percorso fin qui netto per la vastese Claudia Scampoli e la veneta Chiara Mason nella pool C della Youth Continental Cup di beach volley, manifestazione targata CEV che costituisce una tappa fondamentale per le qualificazioni alle Olimpiadi Giovanili del prossimo anno in Argentina. Le due atlete azzurre, guidate dal tecnico vastese Ettore Marcovecchio, responsabile del Club Italia, sono scese in campo di buon mattina ad Alanya, in Turchia.

Prima sfida contro la coppia della Romania Pantinu-Grigore, battuta 2-0 (21-14/21-12). Poi l'incontro con le padrone di casa della Turchia, Gozen-Gedikoglu, superate anche loro per 2-0 (21-14/21-14) e infine il successo, ancora per 2-0, contro la coppia della Bielorussia, Hirzhon-Stankevich, superata con i parziali di 21-11/21-9. Domani mattina la sfida contro la coppia albanese Dodani-Fetaj, che sulla carta non presenta difficoltà per le due atlete italiane.

Dal girone a cinque squadre usciranno le due nazioni che il prossimo anno, in un torneo a 16, si contenederanno cinque posti per la competizione olimpica giovanile in calendario a inizio ottobre a Buenos Aires. Per Claudia Scampoli, dallo scorso anno nel Club Italia di beach volley, al termine della competizione europea in Turchia ci sarà un appuntamento importante sulla spiaggia di casa.

La prossima settimana, infatti, Vasto ospiterà le tappe del Campionato Italiano under 19 e under 21. La giocatrice azzurra, che in coppia con Anna Piccoli ha già conquistato tre podi, un primo posto in u19, un 2° e 3° in u21, avrà sicuramente doppi stimoli dal giocare davanti a tanti amici che faranno il tifo per lei.