Territori diVini è l'appuntamento di sabato 15 luglio, dalle 19 alle 22, ai Giardini napoletani di Palazzo d'Avalos, che metterà al centro dell'attenzione i vini palestinesi di Cremisan e quelli vastesi in una serata nel segno della solidarietà. L’iniziativa ha come obiettivo quello di far conoscere l’attività del VIS (Volontariato internazionale per lo sviluppo) in Terra Santa, promuovendo la raccolta fondi per il sostentamento del progetto stesso.

"Prodotto in Terra Santa, diffuso in alcuni paesi del Medio Oriente, il vino di Cremisan prende il nome dalla collina in cui i salesiani dal 1896 coltivano viti e realizzano vini - spiegano gli organizzatori -. Sostenere e migliorare la produzione di Cremisan significa supportare tutte le opere dei salesiani in Medio Oriente: scuole, oratori, centri di formazione, parrocchie, con le loro migliaia di studenti, bambini, ragazzi, professori e famiglie. Significa far sentire la nostra vicinanza a loro, che troppo spesso si sentono dimenticati".

La campagna Territori diVini porta a contatto con la realtà palestinese facendo sentire il gusto dei prodotti di Cremisan, offrendo spunti di riflessione, creando occasioni di formazione, incontro e di scambio. La degustazione prevede dei banchi d’assaggio dove i vini verranno serviti e presentati da Sommelier AIS ed accompagnati da prodotti donati dalle altre aziende locali (olio, dolciumi, cibi tipici, salumi ).

Durante la serata ci saranno interventi per far conoscere meglio la realtà di Cremisan e la situazione attuale del conflitto Israelo-palestinese.