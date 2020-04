Ha causato disagi un po' ovunque l'ondata di maltempo che oggi si è abbattuta sul Vastese. Tanti i problemi a Vasto [LEGGI] e nell'entroterra, dove il territorio di Carunchio è stato imbiancato da una copiosa grandinata [LEGGI]. A Casalbordino le maggiori difficoltà sono state causate dagli allagamenti. Garage e scantinati sono stati invasi dall'acqua, tanti i tombini saltate e le strade che si presentavano come dei corsi d'acqua. Nono sono mancati neanche i disagi sul lungomare che già in inverno soffre a causa delle mareggiate e dove, proprio in questi giorni, stavano terminando le operazioni di ripascimento.

Numerosi gli interventi dei volontari della protezione civile 'Madonna dell'Assunta' per risolvere le situazioni maggiormente critiche e per fornire assistenza a cittadini in difficoltà. Nel tardo pomeriggio, anche grazie al cessare della perturbazione, la situazione è tornata alla normalità.