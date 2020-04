A fronte dell’ottima riuscita del Festival del Carciofo e in occasione della seconda edizione di Ordine Zero, nelle date del 15 e 16 luglio, la manifestazione estiva dedicata alla birra artigianale locale, nonché ad eventi musicali e culturali, verrà quest’anno improntata con il protagonista culinario di Cupello: il carciofo.

Saranno dunque disponibili diversi menù, caratterizzati dalle versioni estive del nostro carciofo mazzaferrata in crema ed in carciofini sott’olio e altre prelibatezze. La novità assoluta di Ordine Zero 2017 è la birra artigianale al carciofo che sosterrà altri stand di birra artigianale abruzzese. Per quanto concerne gli eventi, non mancheranno momenti culturali con la rappresentazione teatrale “Ache e File” (domenica 16 luglio - ore 20.30), a cura di Fausto Roncone, nella splendida location del giardinetto, stesso luogo che ospiterà il concerto dei FunkUP 4th live (sabato 15 luglio – ore 20.30) per deliziarci con della bella musica blues, funky e jazz-rock.

In piazza Garibaldi, invece, si esibiranno gli Arakne Mediterranea (sabato 15 luglio - ore 22.00) con le musiche della pizzica salentina e Faberband (domenica 16 luglio - ore 22.00) per un tributo al nostro grande Fabrizio De André. Grazie alla collaborazione della Pro Loco Cupello, dell’associazione culturale “Le ali della libertà” e all’impegno dell’amministrazione comunale, Ordine Zero sarà quest’anno la manifestazione estiva che permetterà nuovamente di esaltare i frutti della nostra terra, di degustare dell’ottima birra artigianale e tutto accompagnato da eventi musicali e culturali di grande rilievo.