Disagi a non finire a Vasto, dove la carenza idrica si fa sempre più preoccupante. La protesta oggi arriva da Montevecchio, dove "ormai da tre mesi l'acqua viene erogata a singhiozzo e, da giorni, la situazione si è fatta drammatica", racconta Antonio Villamagna, titolare di una struttura ricettiva.

"I problemi sono iniziati a maggio. Abbiamo l'acqua solo di notte. Già nelle prime ore del mattino rimaniamo a secco. Da giorni, siamo in piena emergenza, perché iul flusso notturno non è in grado nemmeno di riempire i serbatoi". I residenti chiedono una turnazione più equa tra quartieri e contrade di Vasto: "Non è possibile che alcune zone rimangano senz'acqua per tutta la giornata".

Seri problemi anche nel centro abitato. Ieri hanno fatto sentire la loro voce gli inquilini del condominio Smeraldo: 12 famiglie a secco da una settimana [leggi la notizia].