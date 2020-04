Ultimi giorni di ritiro a Vasto per la nazionale femminile under 16 di basket. Le azzurrine guidate da coach Roberto Ramundi sono arrivate in riva all'Adriatico lo scorso 3 luglio, per un raduno di due settimane in vista degli appuntamenti dell'estate, in particolare dell'europeo di categoria che si svolgerà in Francia ad inizio agosto.

Nonostante il gran caldo di questi giorni lo staff tecnico azzurro non ha fatto sconti alle ragazze che si sono allenate duramente sul parquet del PalaBCC, accolte dalla Vasto Basket (i cui ragazzi del settore giovanile hanno anche fatto da sparring partner in allenamento), e che da stasera testeranno la loro condizione in tre sfide amichevoli con le pari età della Germania. Si scende in campo oggi (venerdì), domani e dopodomani, sempre alle 18, prima della conclusione del ritiro.

Dopo le finali nazionali under 16, vinte dalla Stella Azzurra Roma [LEGGI], ci sarà ancora l'occasione per osservare da vicino a Vasto i migliori talenti del basket giovanile di casa nostra. Tra le ragazze che in questi giorni si stanno allenando a Vasto ci sono tante giocatrici interessanti e che, nei prossimi anni, saranno sicuramente protagoniste ai massimi livelli.

Al termine della doppia sessione di allenamento di ieri abbiamo raccolto le impressioni di coach Riccardi e del capitano Silvia Pastrello, classe 2001, del Giants Basket Marghera.