"Non esiste miglior ambasciatore al mondo del turista. L’importanza dell’offerta turistica, motore economico e sociale del nostro territorio, supera il suo valore commerciale e rappresenta una fotografia di noi stessi verso il mondo". Così il Movimento 5 Stelle annuncia la presentazione del suo "programma di governo per un turismo a 5 stelle" invitando "al confronto in un dibattito aperto a tutti; in particolare a chi vive di turismo e ne conosce le necessità e le esigenze". L'appuntamento è fissato per venerdì 14 luglio, alle 18, presso Grotta del Saraceno Camping Village di Vasto.

Parteciperanno i senatori Nicola Morra e Gianluca Castaldi, l'onorevole Mattia Fantinati, l'avvocato Stefano Margiotta e il consigliere regionale Pietro Smargiassi.

"Noi vogliamo che il turismo abbia una sua vera e propria identità. 1 miliardo investito nel petrolio genera 300 posti di lavoro. 1 miliardo investito nel Turismo genera 12mila posti di lavoro. Quando ci dicono che il turismo è il nostro oro nero, addirittura lo sottostimano. Perché l’Italia, pur essendo la meta da sogno di ogni turista, viene visitata una volta sola nella vita? Perché il nostro patrimonio culturale vale 7 volte quello di Francia e Spagna eppure noi abbiamo visite minori e introiti più bassi? Perché non c’è mai stata una programmazione strategica del turismo. Dobbiamo definire un obiettivo per i prossimi 10 anni".