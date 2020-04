Due nuovi dirigenti scolastici per l'Itset Palizzi e l'Iis Mattei di Vasto. L'ufficialità è arrivata con il documento dell'Ufficio Scolastico Regionale d'Abruzzo che rende noti gli spostamenti dei dirigenti scolastici sul territorio regionale.

Sarà Gaetano Fuiano, dal 2009/2010 dirigente scolastico del Palizzi, a raccogliere l'eredità di Rocco Ciafarone (andato in pensione), all'istituto Enrico Mattei.

Nicoletta Del Re lascia la Nuova Direzione Didattica, che ha guidato dal 2013/2014, e torna da dirigente scolastica al Palizzi, scuola in cui ha insegnato per 23 anni (dal 90/91 fino al passaggio come dirigente alla NDD).

Al momento nella circolare dell'USR non è indicato chi prenderà il suo posto alla guida della NDD.

Per entrambi sarà un'esperienza professionale profondamente diversa da quella vissuta negli anni precedenti (per indirizzi e tipologia di istituti) ma che affronteranno, a partire dal 1° settembre, data di inizio del nuovo incarico, con l'entusiasmo e la passione per la scuola che li caratterizza.

Anche all'Istituto Comprensivo 1 di San Salvo c'è una nuova dirigente. Si tratta di Annarosa Costantini che subentra a Teresa Ascione, che si sposterà a Tollo. Lascia invece il Mattioli la dirigente Sara Solipaca che andrà al 'Masci' di Chieti.