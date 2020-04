Tavole sconnesse che rendono inagibile l’accesso al mare per i disabili (zona Biotopo) e docce pubbliche che non sono solo difficoltose da raggiungere e facilmente praticabili, ma che soprattutto in questo periodo di grave siccità che è presente nella nostra Città e nell’intero territorio circostante, perdono acqua continua.

Questo è quanto abbiamo riscontrato stamane facendo “due passi” alla Marina di San Salvo.

Invitiamo pertanto l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis e l’amministrazione comunale ad adoperarsi affinché tali disagi e tali perdite vengano quanto prima risolti in modo da rendere agibile la passerella di accesso al mare ed evitare sprechi di acqua che soprattutto in questo periodo dell’anno è necessario fare.

Questo al solo scopo di rendere la nostra Marina funzionale e presentabile ai turisti, ai vacanzieri giornalieri e ai residenti locali e di evitare inoltre “sprechi” necessari alla città quale l’acqua come bene pubblico.

Gruppo Consiliare Pd