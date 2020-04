Per la terza volta San Salvo avrà l’onore di ospitare il Gran Concerto Bandistico Città di Lecce diretto dal maestro Paolo Addesso.

Un’intera giornata dedicata alla musica bandistica in programma sabato 15 luglio con un articolato programma. Si comincia alle ore 8.45 con la sfilata per le vie principali della città, partendo da piazza Alcide De Gasperi (zona 167) per arrivare fino alla villa comunale (attraversando via Puccini, corso Garibaldi, via Roma e Villa comunale), con arrivo finale in piazza Vitale Artese dove verrà allestita la cassa armonica per assistere al matinée che prevede l’esecuzione alle ore 10.00 della Marcia “Cuore abruzzese” e di due opere “Ernani” e “Cavalleria Rusticana”.

Alle ore 20.30, con la direzione del maestro Paolo Addesso, ci sarà concerto in piazza Vitale Artese con un ricco repertorio e con sorpresa finale per gli amanti della buona musica. Il programma prevede la “Marcia sinfonica”, “Capriccio Italiano”, il “Rigoletto” e la “Rivista d’arte”.

Paolo Addesso, oltre che direttore della Banda di Lecce, è docente di strumentazione per banda presso il Conservatorio Statale di Napoli.

"Ringrazio il coordinatore dell’evento Nicola Di Santo – dice il sindaco Tiziana Magnacca – che, mosso dalla grande passione per la musica bandistica, è riuscito a far tornare ancora una volta a San Salvo la Banda Città di Lecce, vero orgoglio nazionale per la qualità dei maestri strumentisti, gran parte dei quali provengono dagli studi presso il Conservatorio di Napoli e Bari".

Gli assessori al Turismo e alla Cultura, Tonino Marcello e Maria Travaglini, si complimentano con l’organizzatore Nicola Di Santo "per un evento musicale che durerà tutta la giornata con uno dei complessi bandistici più famosi d’Italia che vanta ogni anno centinaia di concerti. Un’ottima occasione per San Salvo e i tanti turisti ospitati nella nostra città".

Comune di San Salvo