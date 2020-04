Si terrà il prossimo 28 luglio nella sala consigliare del Comune di San Salvo l'incontro tra amministrazione, lavoratori della zona industriale di Termoli (in particolar modo della Fiat) e aziende di trasporto locale (Sat e Cerella).

Il sindaco sansalvese ha raccolto la richiesta dei lavoratori della Fiat affinché si apra una discussione sull'eventuale istituzione di una linea di trasporto pubblico che colleghi Vasto e San Salvo alla zona industriale di Termoli.

Il portavoce dei lavoratori, Remo Troiano, nel febbraio scorso aveva scritto ai sindaci Tiziana Magnacca e Francesco Menna spiegando le ragioni di tale richiesta: "Ci sono molti concittadini che da Vasto e San Salvo tutti i giorni raggiungono la Fiat di Termoli, alcuni di loro con le proprie auto, altri costretti a viaggiare in autobus stracolmi e vecchi che partono da Trivento con il servizio di trasporti Molisano ATM. [...] Questa è anche un'opportunità per Vasto e San Salvo di collegarle al Molise in questi orari, soprattutto per quegli studenti che devono raggiungere gli atenei Molisani per seguire le lezioni". [LEGGI]

All'incontro, aperto a tutti (ore 12), sono stati invitati anche gli assessorati regionali ai Trasporti di Abruzzo e Molise, il consigliere regionale con delega ai Trasporti Camillo D'Alessandro e i rappresentanti di Sat e Cerella.