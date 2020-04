Buona prova per il team Panetteria Raspa - Vini San Michele al 2° Trofeo Città di San Vito che si è svolto domenica scorsa a San Vito Chietino e valevole anche come prova su strada del campionato regionale Abruzzo e Molise Uisp. In una giornata dal cielo limpido e dal gran caldo si sono dati appuntamento 150 ciclisti provenienti da tutto il territorio che si sono sfidati su un circuito di 10 km. da ripetere 7 volte. Il tracciato prevedeva, dopo la partenza dal paese, il passaggio sulla statale 16 e la spettacolare e difficile salita che riporta in centro.

Il team sansalvese ha conquistato due titoli regionali, con Massimo Pezzotta e Roberto Massari, ed i piazzamenti di Rossano D'Antonio e Gino Paglione, conquistando anche il primo posto a pari merito come squadra con maggior numero di partecipanti.