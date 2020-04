Per la seconda notte di fila a Montedorisio sono stati costretti a lottare contro il fuoco. Erano circa le 23 quando i primi focolai sono stati avvisati dalla strada che dal santuario della Madonna delle Grazie scende verso il fonvalle Cena. Le fiamme, con roghi in più punti differenti, si sono rapidamente propagate favorite dal vento caldo.

Solo il tempestivo intervento delle squadre d'emergenza, allertate dai cittadini, ha evitato che i roghi assumessero proporzioni maggiori. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e del distaccamento volontari di Gissi e la protezione civile di Vasto.

Gli episodi di ieri notte seguono quelli di due giorni fa quando, come riferito dal sindaco Saverio Di Giacomo, era stato ncessario intervenire in due momenti, prima della mezzanotte e dopo le tre del mattino. Anche in quel caso le fiamme erano divampate in più punti. "Le modalità con cui si sono verificati gli incendi - aveva commentato il primo cittadino - fanno sospettare che si possa trattare di incendi dolosi. Se così fosse, significa che dobbiamo stare tutti all'erta per cercare di individuare l'autore".

Nei giorni scorsi sono stati diversi gli episodi incendiari nel territorio. Ieri le fiamme hanno interessato il territorio di Cupello, in contrada Bufalara [LEGGI] e, nel pomeriggio, il comune di Lentella [LEGGI]. Due giorni fa un ampio fronte di fuoco si era sviluppato lungo la Trignina [LEGGI].