Lo scenario economico finanziario degli ultimi anni, caratterizzato da mercati volatili e tassi prossimi allo zero, ha cambiato le esigenze di risparmio degli italiani, che sempre di più abbandonano un approccio di puro risparmio a favore di una pianificazione finanziaria a lungo termine.

Le attuali fasi di incertezza infatti, spingono i risparmiatori ad una gestione più attenta del proprio patrimonio e ad una maggiore consapevolezza. Ed è proprio in questi momenti che diventa fondamentale rivolgersi a professionisti del settore della consulenza, in grado di guidarli verso le scelte di investimento più corrette e di salvaguardarli da decisioni impulsive potenzialmente dannose per una pianificazione di lungo periodo.

FinecoBank risponde a queste rinnovate esigenze proponendo un modello di consulenza evoluta che si distingue per trasparenza, qualità dei servizi, valorizzazione del rapporto consulente-cliente, pricing chiaro e corretto. Sono queste le caratteristiche maggiormente ricercate dai clienti, soprattutto di fascia alta, a cui Fineco risponde con oltre 250 Private Banker scelti tra i migliori professionisti della Rete di consulenti finanziari. Non a caso oggi Fineco è uno dei maggiori player del settore Private Banking, con oltre 23 miliardi di euro di patrimonio.

L’offerta Fineco si compone di una vasta gamma di servizi di consulenza per obiettivi, a parcella e tradizionale, gestioni patrimoniali, servizi di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale. Oltre ai servizi dedicati ai clienti imprenditori, quali consulenza su Corporate Advisory e M&A, Private Credit e Private Equity, e soluzioni personalizzate di protezione assicurativa.

In Abruzzo Fineco è presente dal 1999 con il Fineco Center di Vasto, in via Giulio Cesare 77, a cui si è aggiunto lo scorso dicembre quello di Lanciano, in via Luigi De Crecchio 58. I due Center sono coordinati dall’Area Manager Giovanni Pacifici e dal Group Manager Alessandro Notaro, che possono contare su una squadra di 11 professionisti.

Oggi sono più di 350 i Fineco Center in tutta Italia, dove operano oltre 2.600 professionisti della consulenza finanziaria. Un presidio capillare e in continua evoluzione, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più elevato di clienti sul territorio e di rispondere a una richiesta di consulenza in costante aumento.

Fineco Center Vasto

Via Giulio Cesare, 77 - tel. 0873391615

Fineco Center Lanciano

Via Luigi De Crecchio, 58 - tel. 0872710008

Informazione pubblicitaria