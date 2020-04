È un Nicola Troiano in straordinaria forma quello che sta scendendo in campo in questo mese di luglio. Il giocatore e maestro della Promo Tennis Vasto, dopo la brillante vittoria ottenuta nel torneo open di categoria C a Pescara [LEGGI], ieri ha fatto il bis conquistando il Trofeo Nazionale Città di San Salvo di 3ª categoria dopo aver battuto in finale il compagno di squadra Angelo Ciancaglini.

Sui campi del CT San Salvo, davanti ad un numeroso ed appassionato pubblico, ieri pomeriggio si sono disputate le tre finali di un torneo di ottimo livello e con ben quattro atleti delle Promo Tennis del presidente Pino D'Alessandro, che continua a raccogliere risultati importanti a livello assoluto e giovanile, tra i pretendenti alla vittoria. In 4ª categoria l'ortonese Nicola Di Salvatore ha avuto la meglio su Andrea D'Alessandro, battuto 6-2/7-6. Tra le donne successo di Giulia Vetta, allenata dallo staff tecnico della Promo Tennis, sulla sulmonese Simona Manias con un netto 6-1/6-1.

Nella finalissima del torneo di 3ª categoria derby tra Nicola Troiano e Angelo Ciancaglini, entrambi giocatori e maestri della Promo Tennis. L'esperto Troiano ha conquistato la vittoria con il punteggio di 6-1/6-2 ricevendo poi il premio da Eugenio Spadano, presidente del consiglio comunale di San Salvo e del Ct Vasto. Alla premiazione erano presenti anche l'assessore di San Salvo Tonino Marcello e il consigliere comunale Tony Faga. Nicola Troiano ora continuerà ad allenarsi per l'obiettivo più atteso della stagione, il campionato regionale assoluto che si disputerà sui campi del Ct Vasto. Una competizione che vedrà scendere in campo tutti i migliori giocatori abruzzesi e in cui il tennista vastese punta ad essere protagonista.

Al termine delle premiazioni gli organizzatori del Ct San Salvo e della Promo Tennis Vasto hanno espresso la grande soddisfazione per il buon livello del torneo dando appuntamento al prossimo anno.