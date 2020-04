Impegno plurimo anche in questo weekend per la Podistica Vasto. Tra sabato e domenica sono state ben 4 le manifestazioni a cui hanno partecipato gli atleti biancorossi e spicca in una di esse il debutto su pista di 2 giovanissime podiste: Cecilia Berardesca e Sara Stivaletta che hanno partecipato all'8ª edizione del Trofeo Collina Dragonara svoltosi a S.Giovanni Teatino. Le due ragazze si sono misurate nella categoria per cadette di corsa su strada per una distanza di 2 km. Sempre sabato ma nel cuore più verde ed affascinante dell'Abruzzo, a Pescasseroli in pieno Parco Nazionale, si è svolta la 30ª edizione della Ecolonga, una gara del genere trail che attraversa alcuni degli scenari più belli e caratteristici della zona per una lunghezza complessiva di 13,2 km. In gara per la Podistica Vasto c'è stato Sandro Palombo che ha come sempre sfoderato grinta e resistenza necessarie per affrontare e terminare nel miglior modo possibile la competizione.

Domenica Giuseppe Costanzo ha partecipato al IV Meeting di Atletica Leggera "Giovanni Cornacchia", manifestazione di carattere internazionale, che si è svolto nello Stadio Adriatico di Pescara. Il giovane atleta vastese si è cimentato nella prova dei 3000 m su pista ottenendo un buon risultato alla luce dell'alto livello di competitività dell'evento. In serata Mauro Battista e Donato Romagnoli hanno preso parte alla "prima" di un'altra gara nel panorama podistico abruzzese: la Corriripa corsa nel comune di Ripa Teatina. Buone anche in questa occasione le prestazioni agonistiche di Romagnoli e Battista con quest'ultimo salito sul podio con il terzo nella categoria M45.

Pierpaolo Del Casale

Addetto Stampa Podistica Vasto