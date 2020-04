“Con un po’ di stupore vediamo che il segretario e capogruppo Pd di San Salvo chiama in causa la Confesercenti circa la tutela del centro storico della città [LEGGI]. Ribadiamo anche al Pd di San Salvo che la nostra associazione, che risponde solo ai suoi aderenti, è aperta al contributo di tutti, purchè abbiano idee per lo sviluppo economico della nostra comunità”.

Lo affermano Franco Menna, presidente provinciale di Confesercenti e Domenico Gualà, presidente cittadino della Confesercenti di San Salvo.

“La nostra associazione storicamente ha a cuore non solo il centro storico di San Salvo, ma tutte le zone della città e della Marina – spiegano Menna e Gualà - e anzi cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che si stanno impegnando ogni giorno per organizzare eventi nel centro e in tutta pa città di San Salvo. Le forze politiche conoscono d’altronde il nostro impegno: quanto fatto in questi anni e le nostre proposte a venire, sono state illustrate il 15 giugno nel corso dell’assemblea elettiva comunale di Confesercenti alla presenza dei 4 candidati sindaco, tra cui lo stesso Gennaro Luciano.

In quella sede abbiamo chiesto, tra le alter cose, un tavolo permanente sul commercio con tutte le rappresentanze politiche e sindacali per combattere l’abusivismo, la tassazione elevata, il senso di insicurezza, dando per ogni singolo punto delle indicazioni risolutive. Questa è la linea degli associati Confesercenti, piccole e medie imprese del terziario, del turismo e dell’artigianato: con le forze politiche siamo sempre pronti a collaborare, a condizione di voler davvero la crescita di San Salvo”.

Il Presidente Prov.le

Franco Menna

Il Presidente comunale

Domenico Gualà