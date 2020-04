Baschi Azzurri, l’ex Giunta Lapenna a giudizio

Si terrà il 7 novembre alle 9 la prima udienza del processo a carico dell'ex sindaco, Luciano Lapenna (difeso dall'avvocato Alessandra Cappa), del suo vice, Vincenzo Sputore (difeso dall'avvocato Giuseppe Gileno), e degli ex assessori Lina Marchesani, (difesa dagli avvocati Antonio Boschetti e Antonino Cerella), Nicola Tiberio (difeso da Antonio Boschetti e Antonino Cerella), Anna Suriani (difesa dall'avvocato Giampaolo Di Marco), Marco Marra (difeso dall'avvocato Simona Marra), Luigi Masciulli (difeso dall'avvocato Luigi Di Penta) e Luigi Marcello (difeso dall'avvocato Carmine Di Risio). Il gup, Italo Radoccia, oggi pomeriggio ha disposto infatti il rinvio a giudizio nei confronti dell'ex Giunta, accogliendo la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dalla dottoressa Gabriella De Lucia, in sostituzione del dottor Giampiero Di Florio, procuratore capo presso il Tribunale di Vasto e titolare dell'inchiesta. Insieme a loro, dovranno comparire davanti al giudice Eustachio Frangione (difeso dall'avvocato Alessandra Cappa), responsabile dell'associazione Baschi Azzurri, e Paola Vitelli (difesa dall'avvocato Alessandro Orlando), amministratore delegato della Pulchra. I reati contestati sono relativi all'abuso d'ufficio e violazione delle leggi ambientali e autorizzative.

Non luogo a procedere, invece, per gli altri indagati, il segretario generale Rosa Piazza (difesa dall'avvocato Giulio Cerceo), i dirigenti Vincenzo Marcello e Michele D’Annunzio (difesi dall'avvocato Giuseppe Gileno) e Alfonso Mercogliano (difeso dall'avvocato Nicola Mastrovincenzo), e gli ex dirigenti Pasquale D’Ermilio (difeso dall'avvocato Sabatino Besca) e Roberto D’Ermilio (difeso dagli avvocati Maria Grazia Tana ed Elio Rocchio).

L'indagine è scaturita da due esposti presentati alla polizia provinciale da Antonio Parisi, fondatore di Radio Cb Histonium e Linea diretta Sos, tramite il suo legale, Aurora Mancini, in merito a due delibere di Giunta, la numero 185 del 25 giugno 2014 e la 281 del successivo 24 settembre, che consentivano ai Baschi Azzurri di eseguire la raccolta rifiuti abbandonati nel territorio di Vasto, conferendoli in un deposito temporaneo del Comune. Secondo Parisi, i rifiuti venivano maneggiati dai volontari della Onlus, non qualificati, a suo dire, ad eseguire operazioni così delicate riguardanti materiale inquinante.

Bocche cucite all'uscita dall'Aula delle Udienze Preliminari da parte degli avvocati difensori, tra cui la dottoressa Alessandra Cappa, al centro di roventi polemiche politiche da parte dei colleghi di opposizione in Consiglio comunale, in quanto difensore dell'ex sindaco Lapenna. A livello politico, comunque, la posizione più delicata è quella di Lina Marchesani e Luigi Marcello, gli unici tra gli ex amministratori ad avere un ruolo anche nella Giunta dell'attuale sindaco, Francesco Menna. Da verificare, infatti, se il sindaco confermerà fiducia nei confronti degli assessori, dopo la decisione del Gup e il rinvio a giudizio disposto oggi pomeriggio.