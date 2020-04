"Condividiamo ed appoggiamo l’idea d’istituire un tavolo permanente con la Confesercenti [LEGGI]. Incontreremo a breve i rappresentanti locali e provinciali dell’associazione per iniziare da subito a lavorare insieme per la crescita della nostra città, che è da sempre motore del nostro operato.

Avanzeremo idee e proposte e le condivideremo con la Confesercenti e con le associazioni che hanno a cuore il bene di San Salvo in una veduta anche più ampia del territorio circostante. Condividiamo e ribadiamo anche noi come già fatto nei giorni precedenti il ringraziamento che arriva dalla Confesercenti e rivolto alle “associazioni che si stanno impegnando ogni giorno per organizzare eventi nel centro e in tutta la città di San Salvo”.

Ci teniamo a sottolineare che non abbiamo mai voluto mettere in discussione l’impegno profuso dalla Confesercenti per la città, ma il calendario delle manifestazioni estive proposto dall’amministrazione comunale che, senza le iniziative delle associazioni che hanno fortunatamente pensato all’organizzazione di eventi nel centro storico sarebbe stato ARIDO e VUOTO, ci ha fatto chiamare in causa la Confesercenti stessa.

Non vi erano attacchi politici all’associazione stessa e/o al Presidente Gualà. Ribadiamo quanto scritto ieri. “Siamo contenti della riconferma a Presidente di Gualà. Ci aspettavano SOLO un intervento in merito al calendario estivo”.

Lavorare in maniera costruttiva ed aperta per il bene per il Città, è quanto detto più volte ed è quanto faremo con tutti coloro che vogliono farlo".

Gruppo consiliare Pd