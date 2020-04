Si concluderà oggi l'edizione 2017 del Trofeo nazionale Città di San Salvo, torneo di tennis di 3ª e 4ª categoria maschile e femminile. Sui campi del Circolo Tennis San Salvo sono andate in scena nei giorni scorsi sfide avvincenti che hanno portato alla composizione della griglia delle finali.

Nel torneo di 4ª categoria Andrea D'Alessandro (4.1) della Promo Tennis Vasto sfiderà alle 17 l'ortonese Nicola Di Salvatore (4.2). Alle 18 sarà un'altra tesserata del circolo vastese, Giulia Vetta (3.4) a giocarsi la vittoria finale nel torneo femminile contro la sulmonese Simona Manias (4.4).

Nella finalissima del torneo di 3ª categoria andrà in scena un derby Promo Tennis. Saranno infatti i maestri Nicola Troiano (3.2) e Angelo Ciancaglini (3.3) a contendersi la vittoria finale. Nelle semifinali Troiano ha battuto Filippo Rava con il punteggio di 6-7/6-0/6-0 mentre Ciancaglini si è imposto su Alberto Mastrangelo per 6-3/6-4. L'appuntamento per la finalissima vastese al Ct San Salvo è alle 19 con i due compagni di squadra che in campo non si risparmieranno e daranno certamente spettacolo.

Nella giornata di ieri niente da fare, invece, a Pescara per Marco Marinaro (Promo Tennis) nella finale del Trofeo Kinder. Il vastese ha perso 7-6/6-4 da Fazia ma l'accesso alla finale gli ha dato comunque il diritto di partecipare al Master finale che si svolgerà al Foro Italico di Roma.