Prevedibile è dir poco. Con il forte vento di libeccio di oggi le fiamme sono tornate a impegnare seriamente i vigili del fuoco che hanno operato per circa due ore prima di estinguere definitivamente l'incendio.

Roghi sulle scarpate di entrambe le direzioni della fondovalle Trigno sono partiti poco dopo le 17. Il largo fronte è partito poco dopo in corrispondenza dello svincolo per la fondovalle Treste, in territorio di Cupello; le fiamme si sono propagate rapidamente attaccando la vegetazione e gli alberi che costeggiano la Statale 650 e i rifiuti abbandonati da tempo.

Il problema principale è stato rappresentato dalla visibilità resa difficile dal fumo. È molto probabile che i roghi abbiano avuto un'origine dolosa. Almeno due i focolai: uno all'interno dell'area verde dello svincolo, l'altro qualche centinaio di metri di distanza, verso San Salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile di Vasto e i volontari della Valtrigno di San Salvo.