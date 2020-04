Blitz all'alba nelle città di Andria Cerignola per un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Trani, su proposta della locale Procura, nei confronti di 12 persone, tutte con pregiudizi per reati contro il patrimonio, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati, rapine, ricettazioni, danneggiamento e uso illecito di apparecchi atti a intercettare comunicazioni delle forze di polizia.

Alla lunga e articolata indagine hanno partecipato i poliziotti della Sottosezione di Polizia autostradale Vasto Sud "Zanella", di Trani, della Sottosezione di Polizia stradale di Bari Sud, in stretta sinergia con i colleghi della Polizia giudiziaria compartimentale.

I dettagli nella conferenza stampa convocata per questa mattina presso la Procura di Trani.