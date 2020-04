"C'era l'esigenza di cambiare, per questo si è pensato a Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, come madrina dell'evento". L'assessore al Turismo Tonino Marcello commenta così la principale novità della sesta edizione di Nottambula, la notte bianca sansalvese dell'associazione New Generation e presentata stamattina in Comune (presenti gli organizzatori Marco Cardarella, Adelmo Malatesta, Sandro Cacchione e Nicola Malatesta, il già citato Marcello, il sindaco Tiziana Magnacca e il delegato regionale Abruzzo e Marche di Miss Italia Camillo Del Romano).

Non ci sarà quindi il comico di richiamo, al suo posto arriverà la Risaliti che visiterà le varie strade del centro storico toccate dall'evento e sul palco di corso Umberto la finale regionale di Miss Equilibra per Miss Italia.

Una sesta edizione che ha dovuto far i conti con una disponibilità minore di risorse, ma che grazie anche a sponsor e imprese riuscirà a soddisfare le aspettative di sansalvesi e non, così come ha spiegato il sindaco Tiziana Magnacca. La formula generale è confermata: artisti di strada, due aree-bimbo, giocolieri, gruppi musicali itineranti (Zurbazò e Varra Varra) che animeranno il tratto tra via Istonia e piazza San Vitale. A questi si aggiungeranno i concerti live dei singoli locali, il mercatino della Pro Loco e la presenza delle principali realtà sportive sansalvesi, "Sarà una vetrina per tutta la città".

Confermata la navetta per e dalla marina: sarà attiva dalle ore 19.00 alle 5.00 con fermate a San Salvo Marina (Bar Meeting, Beat Cafè, Playa Hermosa, Lido Coccorito e Le Marinelle) e San Salvo (via Istonia incrocio con via Allo Moro)

"Chi vince la selezione a San Salvo di Miss Equilibra andrà direttamente alla preselezione di Miss Italia a Jesolo anche se parteciperà alle selezioni regionali di Roccaraso per eleggere la miss abruzzese per Miss Italia; serata realizzata con il contributo operativo di 8 aziende commerciali locali che metteranno a disposizione i marchi rappresentati. Inoltre ci sarà la lotteria con primo premio una crociera oltre a numerosi altri premi".

"Chi si aggiudicherà la fascia di Miss Equilibra – ha concluso Del Romano – parteciperà direttamente al concorso nazionale che quest'anno andrà in diretta su La7. Sarà comunque un nome al quale resterà legata la città di San Salvo". Per partecipare alla finale regionale è necessario aver partecipato ad almeno una fase intermedia, il delegato regionale di Miss Italia aggiunge: "Chi volesse partecipare, può contattarmi, si tratta di una bella opportunità".

INFO

www.newgenerationsansalvo.it

CAMILLO DEL ROMANO: 393 334 3854