Si è sentita male in acqua. Un finanziere e un bagnino hanno provato a soccorrerla. Né loro, né medici e infermieri del 118 sono riusciti a salvare la vita a una Paola Di Nisio, 74 anni, di Chieti, ma in vacanza a Pollutri, morta oggi pomeriggio sulla spiaggia di Casalbordino Lido.

L'allarme è scattato attorno alle 16:15. La donna che era entrata in acqua per rinfrescarsi in un pomeriggio afoso, ha iniziato ad accusare un forte malore. Un finanziere fuori servizio che in quel momento si trovava in spiaggia le ha prestato i primi soccorsi insieme al bagnino di quel tratto di litorale.

Allertato il 118. "L'intervento è in corso", spiegavano alle 16:30 gli operatori della centrale operativa di Chieti. "L'ambulanza si trova sul posto e il personale sta operando. E' un codice rosso", che identifica un intervento di massima emergenza. Ma non c'è stato nulla da fare.