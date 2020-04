Riapre l’Outlet del celebre store Filippo Marchesani in corso Duca degli Abruzzi a Cupello. Per chi ama lo shopping di qualità ai giusti costi è l’occasione migliore per fare acquisti, risparmiando sugli articoli dei migliori brand di abbigliamento e accessori.

Da giovedì 13 luglio, infatti, sarà possibile acquistare capi e accessori di tutte le collezioni primavera-estate per uomo e donna con sconti fino al 70%.

Quella della riapertura sarà una lunga giornata dedicata allo shopping. Infatti, solo per giovedì 13 luglio, ci sarà l’orario continuato dalle 10 alle 22.

I giorni successivi seguiranno gli orari del negozio principale:

Lunedì chiuso

Dal martedì al venerdì: 10.00-13.00 e 16.30-20.30

Sabato: 10.00-13.30 e 15.00-20.30

Domenica: 16.30-20.30

www.filippomarchesani.com

Informazione pubblicitaria