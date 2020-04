Torna per il dodicesimo anno di seguito l’ormai tradizionale appuntamento con la Festa della Birra. Dal 12 al 16 luglio la Baracca del Giaguaro animerà per 5 giorni gli ampi spazi nella bellissima cornice della Madonna dei Miracoli di Casalbordino: "L’intrattenimento - assicurano gli organizzatori - sarà garantito, oltre che dalle specialità gastronomiche e da ricercate birre selezionate dagli organizzatori, da musiche di vario genere. Tutto, anche quest’anno, all’insegna dell’impegno sociale: la lotteria della Festa della Birra sosterrà infatti la Pro Loco di Casalbordino che, in questi mesi, con grande impegno sta rinascendo. Saranno presenti stand con prodotti dolciari e gli hobbisti e creativi di Casalbordino".

Programma musicale:

Mercoledì 12 luglio musica e animazione con gli Arditi Instabili, special guest della serata Badsoulz - artisti locali Hip Hop/Trap

Giovedì 13 luglio a tutto funky con i Jamiroplay

Venerdì 14 luglio Tra palco e realtà, Ligabue Tribute Band

Sabato 15 luglio Black Cat, cover band di Zucchero

Domenica 16 Liscio e balli di gruppo con i Sol Music, dimostrazione di balli di gruppo con l'Asd Passione Danza

Programma gastronomico: Birra tedesca, pretzel, porchetta, arrosticini, all di pollo, hamburger di ventricina e hot dog