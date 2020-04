Cristian Stivaletta torna a casa e, nella prossima stagione in serie D, vestirà la maglia biancorossa della Vastese. Il centrocampista classe 1995, cresciuto nel Vasto Marina, con cui è stato protagonista nelle giovanilie in prima squadra, nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie del San Nicolò, 64 presenze e 9 gol in serie D e de L'Aquila, 9 presenze in LegaPro.

Insieme a capitan Nicola Fiore sarà uno dei vastesi doc della squadra biancorossa nella prossima stagione. "Potrò di nuovo calcare il rettangolo verde dell'Aragona, per me un grande onore – ha detto dopo la foto di rito con il direttore sportivo Micciola e i presidenti Bolami e Scafetta. Sono felice di un'opportunità importante che si apre per la mia carriera. Voglio esprimermi al massimo per questa maglia e cercare di dare le migliori soddisfazioni all'esigente pubblico vastese".

A meno di quindici giorni dalla partenza per il ritiro estivo inizia quindi a prendere sostanza la rosa che il diesse Micciola metterà nelle mani di mister Colavitto. Al momento si contano la conferma di Nicola Fiore, gli arrivi di Amelio, Menna e Bittaye, più quelle degli under della juniores. In questi giorni dovrebbero essere ufficializzati altri accordi tra cui quello con il portiere Camerlengo, ormai certo, ed altri tasselli importanti per la prossima stagione.