"Con l’inizio del mese di luglio è ripartita a gran ritmo la macchina organizzativa dei Carnevalari e non vediamo l’ora di realizzare i carri allegorici e sfilare nei prossimi due importanti appuntamenti estivi da tempo in calendario. Il primo evento si svolgerà il 21 luglio a Vasto Marina e dopo una settimana, il 29, saremo a Scerni per una lunga notte di musica e colori".

A comunicarlo è l’associazione Carnevalari scernesi che sottolinea come "da diverse settimane siamo ripartiti con i lavori per allestire e preparare i carri allegorici e le maschere che porteremo alla seconda edizione del carnevale estivo che si svolgerà a Vasto Marina. Dopo lo strepitoso e inaspettato successo della passata edizione abbiamo accolto con favore l’invito del Consorzio Vivere Vasto Marina, del Comune di Vasto e della Dmc Costiera dei Trabocchi a replicare un evento eccezionale dove balli, musica e maschere saranno i veri protagonisti di una serata pazza e divertente tra le strade della Marina di Vasto".

"Inoltre quest’anno – spiegano Ottavio Ubaldi e Renzo Del Plavignano – abbiamo una grossa novità. Il prossimo 29 luglio sfileremo di nuovo a Scerni, questa volta nella parte alta del paese, per una notte indimenticabile tra magica ed eventi. Infatti alle 20 apriremo gli stand enogastronomici, alle 21 inizio sfilata dei carri e maschere, alle 23 musica con un famoso gruppo di musica salentina ed a seguire notte bianca con dj set, festa di colori con Holi Color Fluo e tante altre sorprese. Un appuntamento eccezionale ed imperdibile all'insegna dell'allegria per giovani e meno giovani".