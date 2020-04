È stata inaugurata sabato scorso, 8 luglio, l'edizione 2017 di Art in the Dunes, evento tornato dopo un anno di pausa nella suggestiva cornice della spiaggia di Punta Penna. Gli artisti Lia Cavo, Davide Cruciata, Natalia D’Avena con Stefano Ricciuti, Massimo Desiato, Vanni Macchiagodena, Michele Montanaro, Marco Rodomonti e Debora Vinciguerra hanno dato vita alle dune della riserva con le proprie installazioni artistiche che saranno visitabili fino a sabato 22 luglio.

Un evento giunto alla settima edizione non senza qualche difficoltà, come affermato da Michele Montanaro dell'organizzazione, grazie all'apporto dell'associazione culturale Eikòn, Comune di Vasto, Cooperativa Cogecstre, associazione culturale Transumanza Artistica, Dmc Costa dei Trabocchi e da quest’anno con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo.

"Tutto questo – ha aggiunto Montanaro – non potrebbe avvenire senza gli artisti, non solo gli autori delle installazioni artistiche, ma anche chi si esibirà nelle serate in programma o chi presenterà i propri libri. Art in the Dunes si conferma un perfetto connubio tra natura e arte".

Presente per l'occasione anche il vicesindaco Paola Cianci che nell'evento artistico individua un nuovo modello da prendere ad esempio: "Art in the Dunes rappresenta un valore aggiunto a questo splendido scenario: l'arte che si somma al sistema dunale donato da Madrenatura. È questo il modello di turismo che stiamo cercando di promuovere".

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Sabato 15 luglio

19,00 Buffet a cura dell’associazione Fermenti e degustazione di vini della cantina San Michele

20,00 Todo lo que se extiende en el aire, performance di Gisela Fantacuzzi

21,00 Presentazione del libro Fratini d’Italia, con l’autore Franco Sacchetti (Terra Nuova Edizioni)

21,30 Concerto dei Microcosmo, Domenico Mancini al violino e Marco Bassi al pianoforte



Sabato 22 luglio

19,00 Finissage

buffet a cura del bar pasticceria Prestige e degustazione di vini della cantina San Michele

20,00 AK-NA /The Big Mother, performance di Manuel Koheler

21,00 Presentazione del libro di poesie Altre menzogne di Fabiola Murri (Carsa edizioni)

21,30 Concerto di chitarra acustica fingerstyle di Andrea Castelfranato