Attività di repressione contro la vendita del pesce di cui non è certa la tracciabilità sulla spiaggia da venditori non autorizzati. Questa mattina la polizia locale di San Salvo, in un’azione congiunta con i carabinieri e il personale della guardia costiera di Vasto, hanno provveduto al sequestro di 15 kg di pesce vario, di una carriola, di una bilancia e di un contenitore di plastica. Una persona del foggiano è stata individuata.

Il pesce veniva venduto per fresco agli ignari acquirenti ma sicuramente dopo essere stato scongelato. "Diffido i turisti e i residenti presenti in spiaggia – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – ad acquistare il pesce in spiaggia perché non si ha certezza della provenienza con indubbi danni alla salute oltre alle attività commerciali".

Comune di San Salvo