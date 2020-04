Il Coordinamento Protezione Civile del Vastese è tornato a riunirsi, presso la sede del gruppo comunale di Vasto, per fare il putno della situazione sul cammino comune intrapreso mesi fa. Tra i punti trattati durante l'incontro è stata esplicitata la volontà di organizzare i vari corsi di abilitazione per i volontari non più come singoli gruppi ma a livello di Coordinamento.

Sono state trattate la novità sulla stagione anti incendi boschivi 2017 con "un progetto già presentato al Dipartimento Nazionale per l'abilitazione di un consistente numero di volontari di II livello - spiega una nota del Coordinamento -. Stiamo creando inoltre un database con le qualifiche e abilitazioni di tutti i volontari iscritti ad i vari Gruppi nonchè delle attrezzature in forza agli stessi".

Nel corso dell'assemblea sono stati inoltre approvati gli ingressi nel Coordinamento di due nuove organizzazioni, entrambe delegazioni dell'Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo: la delegazione di Campomarino, che opera nel settore sanitario, e la delegazione "Sinello Soccorso" con sede in San Salvo, che opera nel settore della ricerca disperso con l'ausilio del cane.