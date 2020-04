Musica, fumetti, arte e tutto ciò che è alternativo. E poi street food di qualità per vivere un pomeriggio e una serata nel centro storico di San Salvo in maniera diversa dal solito. Sabato 15 luglio arriva il Fiato Sospeso Fest, in una Piazza San Vitale che, a partire dalle 17 e fino alle 2 di notte accoglierà l'evento organizzato dall'associazione Fatto Bene con V4V Records e la collaborazione di Comune e Pro Loco di San Salvo.

La locandina - CLICCA QUI

Sul palco si alterneranno le band Tiger!Shit!Tiger!Tiger!, i Regarde, Mood, Cucineremo Ciambelle per chiudere poi con il dj set di Umberto Palazzo. E poi ci saranno artisti di spessore come Alessandro Baronciani, Marco Taddei e Simone Angelini, Tinals, Nova, Marina Bolmini, Vortice, Dartworks e Tommygum Moretti, Marco Keno Del Negro, Philip Uttana e Frankie Berardi.

L'intervista a Michele Montagano e Flavio Caruso [GUARDA]

Ad accompagnare musica e fumetti (ma anche banchetti di dischi e tanto altro) ci sarà lo street food di qualità, attentamente selezionato dagli organizzatori. In questi ultimi giorni che mancano all'appuntamento del 15 luglio si metteranno a punto gli ultimi dettagli con l'auspicio che, oltre al pubblico di appassionati dei generi musicali e artistici proposti, possano essere in tanti a lasciarsi incuriosire da un appuntamento unico nel suo genere e all'esordio nel territorio.

E nei prossimi giorni sulla pagina facebook dell'evento, ci cui Zonalocale è media partner, verranno annunciate altre novità per questa prima edizione del Fiato Sospeso Fest [la pagina facebook - CLICCA QUI].