Niente bis, come era accaduto lo scorso anno, ai Campionati Italiani Master per Miriam Di Iorio. L'atleta vastese, tesserata per l'Aterno Pescara, ad Orvieto ieri aveva conquistato il titolo italiano nei 100 metri [LEGGI]. Questa mattina era in programma la gara dei 200, in cui sarebbe state certamente protagonista visto che ne detiene il record italiano, ma un malanno l'ha costretta a rinunciare alla partecipazione.

"Ieri avevo accusato qualche problema già correndo i 100 - spiega Miriam Di Iorio - ma nonostante il fastidio sono riuscita a chiudere con una vittoria. Le cose non sono migliorate ieri sera e questa mattina e, anche dopo una visita medica, ho deciso di non rischiare. Tra meno di venti giorni ci saranno gli Europei in Danimarca e voglio arrivare pronta a questo appuntamento senza rischiare nulla".

Non ha potuto confermare il suo titolo ma l'attenzione da rivolgere alla competizione continentale è tanta e quindi una rinuncia ad una gara tricolore, per lei che di titoli ne ha collezionati tanti negli ultimi anni, può essere considerato un sacrificio accettabile così da puntare senza correre rischi ad obiettivi più ambiziosi.