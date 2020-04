Il gruppo del Pd di San Salvo annuncia una richiesta di accesso agli atti per quanto riguarda l'affidamento degli eventi estivi: "In campagna elettorale - scrivono infatti dal gruppo di opposizione - il sindaco Magnacca aveva sbandierato a gran voce 'Evitiamo il ballottaggio! Dobbiamo vincere al primo turno! Sugli eventi estivi non possiamo perdere tempo'. Letto con interesse il calendario delle manifestazioni estive del Comune di San Salvo, lo stesso lo definiamo decisamente arido. Interessanti le iniziative, ma scarsi i contenuti".

Inoltre, sottolineano dal Pd, "il centro storico, che tanto vuole essere rivitalizzato, che fine ha fatto? Il Presidente della Confesercenti Domenico Gualà che tanto ha a cuore il centro storico dov’é? Un grazie va all’Associazione Io c’entro per le iniziative avanzate e messe in campo nel centro storico della Città".

"Apprendiamo inoltre come quest’anno, a differenza dei precedenti 5 anni di amministrazione, - aggiungono dal Pd - sia stato indetto un bando pubblico per l’affidamento degli avvenimenti estivi di San Salvo Marina per, come ha scritto la sindaca Magnacca 'mettere fine a ogni speculazione, spesso infondata e motivata da motivazioni politiche'. Non comprendiamo le reali ragioni di questo cambio di rotta (di scelta) in merito agli stessi. O si è sbagliato fino ad ora o vi è ora un eccesso di zelo. Resta il fatto che le ragioni non le comprendiamo. Apprendiamo inoltre come la gestione degli avvenimenti estivi sia stata vinta dalla stessa Società gestore degli ultimi anni". Da qui l'annuncio: "In merito a ciò faremo al più presto richiesta di accesso agli atti per verificare la regolarità della procedura posta in essere. Qualora la stessa fosse in dubbio, ci rivolgeremo alle autorità giudiziarie competenti".