Fiamme ieri notte a Lentella in località "Moro" e "Fonte Grande". Il fuoco è partito, poco prima delle 22.30, in tre punti ben distinti, tra i quali la strada di accesso al paese dalla Statale Trignina.

Tre roghi contemporanei che fanno pensare all'atto doloso di qualcuno che voleva innescare un incendio di ben altre proporzioni. Dal racconto di alcuni testimoni pare inoltre che un'auto sia stata vista allontanarsi dai luoghi coinvolti.

I primi a intervenire sono stati alcuni automobilisti di passaggio e amministratori locali. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Vasto che hanno operato per circa due ore; le operazioni di spegnimento sono state favorite anche dall'assenza di vento.

I pompieri sono stati impegnati anche nella prima serata di ieri nella zona industriale di San Salvo per un incendio di sterpaglie.