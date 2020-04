Anche quest’anno, dopo quarantuno anni di attività, il saggio di fine anno della Scuola di danza “Histon Ballet” di Vasto diretta dall’insegnante Angiola Saraceni diventerà occasione di evento per l’opportunità di assistere a un programma impegnativo quanto vario in varie discipline.

La scuola propone: Danza Classica, Flamenco, Tip-Tap, Danze di carattere e storiche, Danza Contemporaneo e moderna. Lo spettacolo si svolgerà in due serate: sabato 8 luglio alle ore 20,30 e domenica 9 luglio alle 18,00 presso il Cine Teatro “Corso” di Vasto.

La scuola, che lo scorso anno ha festeggiato i suoi quarant’anni di attività, grazie al grande impegno e professionalità della direttrice e insegnante Angiola Saraceni e alle altre docenti che la affiancano, in questi decenni ha visto molti suoi allievi partecipare e vincere svariati concorsi nazionali, tanto da entrare a far parte di vari corpi di ballo e danzare su palchi di molti teatri nazionali, vincere molte borse di studio per accedere a importanti scuole e accademie di danza di rilevanza nazionali.

Grandi soddisfazioni quindi, non solo per le insegnanti, ma anche per gli allievi che anche quest’anno si apprestano a regalarci due indimenticabili serate di danza piene di emozioni. Alla Scuola “Histon Ballet”, alla sua direttrice Angiola Saraceni, alle insegnanti e a tutti gli allievi il nostro “in bocca al lupo”.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 Luglio 2017, ore 20,30

Primo tempo

Aram I. KHACHATURIAN: brani da “Gayaneh”

“Usundara”

Sesto e settimo corsi classico

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Fabiana Santicchia

Coreografia: Ioulia Sofina

“Danza dei giovani curdi”

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia

“Gopak”

Quarto corso classico

Ballano: Benedetta Cordisco, Federica Fanelli, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Alessandra Ruffilli, Giorgia Ruffilli,Penelope Tana, Noemi Udassi

“Danza delle fanciulle rosa”

Quarto, sesto e settimo corsi classico

Ballano: Benedetta Cordisco, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Federica Fanelli, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Giorgia Ruffilli, Alessandra Ruffilli, Fabiana Santicchia, Penelope Tana, Noemi Udassi.

Solista: Letizia Bolognese dalla “Suite N. 2”

Quarto, sesto e settimo corsi classico

Ballano: Benedetta Cordisco, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Federica Fanelli, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Giorgia Ruffilli, Alessandra Ruffilli, Fabiana Santicchia, Penelope Tana, Noemi Udassi.

Solista: Fabiana Santicchia

“Variazione armena”

Solista: Jacopo Ruffilli

“Lezghinka”

Ballano: Letizia Bolognese, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia

“Danza delle spade”

Sesto e settimo corsi classico

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia dalla “Suite N. 2” - Finale

Ballano: quarto, sesto e settimo corsi classico

Coreografie: Angiola Saraceni

Emile Waldteufel: “Les Folies” Polka, Op. 167

Primo corso classico

Ballano: Vittoria D’Aurizio, Camilla Di Rosso, Sofia Di Laudo, Elena Di Stefano, Carmen Froncillo, Francesca Jhonson, Carlo Lallopizzi, Benedetta Marino, Caterina Molino, Lara Peluso, Anna Romilio, Frida Salvatore.

Coreografia: Angiola Saraceni

Tomaso ALBINONI: “Adagio” in Sol minore; G. Faure: “Pavane” Op. 50

Terzo corso classico

Ballano: Veronica Alonzi, Giulia Baiocco, Chiara Fabrizio, Ginevra Racano, Marta Rivellino, Penelope Tana, Noemi Udassi

Coreografia: Angiola Saraceni

VINCENT AMIGO: “Reino de silia”

Flamenco

Ballano: Alessia Demofonti – Jacopo Ruffilli

Coreografia: Alessia Demofonti

MAITRE GIMS: “Habibi”

Contemporaneo intermedio

Ballano: Diana Barone, Noemi Colameo, Giulia Marino, Giorgia Ruffilli, Penelope Tana, Noemi Udassi.

Coreografia: Nicoletta Damiani

P. J. TCHAIKOVSKY: dal “Lago dei Cigni” - Czardas

Danze di carattere corso avanzato

Ballano: duo - Letizia Bolognese, Jacopo Ruffilli;

Trio - Noemi Casanova, Angelica Di Laudo, Fabiana Santicchia.

Coreografia: Ioulia Sofina

BEYONCE: “Helo”

Sesto e Settimo corsi classico

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia

Coreografia: liberamente tratta da Nacho Duato

Secondo tempo

Cesare PUGNI: “Oceano e perle”

Ballano: Giulia Marino, Giorgia Ruffilli, Jacopo Ruffilli.

Coreografia: Alexander Gorsky

Johann STRAUSS Sr.: “Stradella” Quadrille, Op. 178

Secondo corso classico

Ballano: Elena Di Gregorio, Gloria D’Achille, Francesca Marchesani, Caterina Molino, Lara Peluso, Anna Romilio, Flavia Ruscitti, Sara Scarponi.

Coreografia: Angiola Saraceni

Ludovico EINAUDI: “Andare”

Quarto corso classico

Ballano: Diana Barone, Benedetta Cordisco, Federica Fanelli, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Giorgia Ruffilli, Alessandra Ruffilli, Penelope Tana.

Coreografia: Angiola Saraceni

RAMIN DJAWADI: “West Word”, “Nitro Heist”

Contemporaneo Avanzato:

Ballano: Letizia Bolognese, Angelica Di Laudo, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia

Coreografia: Nicoletta Damiani

Miguel POVEDA: “Huele a sal” (Alegria)

Corso Flamenco intermedio

Ballano: Veronica Alonzi, Giulia Baiocco, Benedetta Cordisco, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Giorgia Ruffilli.

Coreografia: Alessia Demofonti

Flamenco popolare

Balla: Alessia Demofonti

Leny VAN SCHAIK: “Paradise road”;

RUNAWAY: “Aurora”

Ballano: Noemi Di Ciano, Chiara Di Cinto, Federica Di Rocco, Alice Salerno, Chiara Panaccio, Alessia Veri.

Coreografia: Nicoletta Damiani

J. Sebastian BACH: “Secular Cantata”, DWV 205; “Cello Suite” No. 1 in Sol Maggiore BWV 100

Quarto, sesto e settimo corsi classico

Direttore d’orchestra: Jacopo Ruffilli;

Orchestra: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Benedetta Cordisco, Angelica Di Laudo, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Giorgia Ruffilli, Fabiana Santicchia, Penelope Tana.

Violoncello: Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia.

Coreografia: Liberamente tratta da Nacho Duato.

Omaggio a Bob Fosse

Benny GOODMAN: “Sing sing sing”, “I Wanna be a dancin’ Man”

Tip Tap intermedio

Ballano: Veronica Alonzi, Giulia Baiocco, Giulia Marino, Giorgia Ruffilli, Penelope Tana.

Tip Tap avanzato

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia.

NICOLETTA

Gran Défilé: tutti gli allievi

Domenica 9 Luglio 2017, ore 18,00

Primo tempo

Luigi CANNAVACCIUOLO: “Pietà di me”

Sesto e settimo corsi classico

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia.

Coreografia: Angiola Saraceni

Josef STRAUSS: “Flora” Polka-Mazurka, Op. 54; “Die Naive” Polka francese, Op. 77.

Primo corso propedeutico

Ballano: Viola Carlini, Greta De Filippis, Sofia De Filippis, Sofia Di Stefano, Beatrice Alessandra Dutu, Mascia Maria Felice, Marra Emilia, Sofia Molino, Ginevra Pasciullo, Cristina Santulli, Chiara Vinciguerra.

Coreografia: Angiola Saraceni

Danze di carattere corso intermedio: danza cinese

Ballano: Chiara Fabrizio, Francesca Marchesani, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Ginevra Racano, Giorgia Ruffilli, Penelope Tana, Noemi Udassi.

Coreografia: Ioulia Sofina

ANDREWS SISTERS: “Medley”

Tip Tap principianti primo corso

Ballano: Greta De Filippis, Ginevra D’Aloia, Sofia Miri, Sofia Molino, Valeria Romilio, Isabel Scalzo, Chiara Serafini, Martina Tana, Daria Vinau.

Tip Tap principianti terzo corso

Ballano: Elena Di Stefano, Carlo Lallopizzi, Benedetta Marino, Caterina Molino, Lara Pelso, Sara Scarponi.

Coreografia: Angiola Saraceni

Jacques BREL: “Les Bourgeois”

Balla: Jacopo Ruffilli

Coreografia: liberamente tratta da Ben Van Cauwenbergh

Iosif Ivanovici: “Liebe Klange” Polka.

Secondo corso propedeutico

Ballano: Emma Buscaglia, Valeria Caravaggio, Rachele Ciccarone, Gloria Colantonio, Federica Di Pasquale, Chiara Marino, Serena Menna, Francesca Santulli, Fabiana Sirbo, Daria Vinau.

Coreografia: Angiola Saraceni

Cesare PUGNI: “Oceano e perle”

Ballano: Giulia Marino, Giorgia Ruffilli, Jacopo Ruffilli.

Coreografia: Alexander Gorsky

Secondo tempo

Aram I. KHACHATURIAN: brani da “Gayaneh”

“Danza delle fanciulle rosa”

Quarto, sesto e settimo corsi classico

Ballano: Benedetta Cordisco, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Federica Fanelli, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Giorgia Ruffilli, Alessandra Ruffilli, Fabiana Santicchia, Penelope Tana, Noemi Udassi.

Solista: Letizia Bolognese dalla “Suite N. 2”

Quarto, sesto e settimo corsi classico

Ballano: Benedetta Cordisco, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Federica Fanelli, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, Giorgia Ruffilli, Alessandra Ruffilli, Fabiana Santicchia, Penelope Tana, Noemi Udassi.

Solista: Fabiana Santicchia

“Variazione armena”

Solista: Jacopo Ruffilli

“Lezghinka”

Ballano: Letizia Bolognese, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia

“Danza delle spade”

Sesto e settimo corsi classico

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Ylenia Colanzi, Angelica Di Laudo, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia dalla “Suite N. 2” - Finale

Ballano: quarto, sesto e settimo corsi classico

Josef STRAUSS: “Cupido” Polka op. 81; Ziehrer: “Ur Wiener!” Polka francese Op. 371.

Terzo corso propedeutico

Ballano: Ginevra D’Aloia, Sofia Miri, Sofia Molino, Valeria Romilio, Isabel Scalzo, Chiara Serafini, Martina Tana, Daria Vinau.

Coreografia: Angiola Saraceni

LP: “No witness”

Moderno principianti

Balla: Elena Di Gregorio, Francesca Marchesani, Flavia Ruscitti.

Moderno intermedio

Ballano: Diana Barone, Noemi Colameo, Giulia Marino, Giorgia Ruffilli, Penelope Tana, Noemi Udassi.

Coreografia: Nicoletta Damiani

Danza tirolese

Danze di carattere corso avanzato

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Angelica Di Laudo, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia

Coreografia: Ioulia Sofina

Polonaise

Danze storiche

Ballano: Vittoria D’Aurizio, Gloria D’Achille, Camilla Di Rosso, Sofia Di Laudo, Elena Di Stefano, Carmen Froncillo, Francesca Jhonson, Carlo Lallopizzi, Benedetta Marino, Caterina Molino, Lara Peluso, Anna Romilio, Flavia Ruscitti, Frida Salvatore, Sara Scarponi.

Coreografia: Ioulia Sofina

RAMIN DJAWADI: “West Word”, “Nitro Heist”

Contemporaneo Avanzato:

Ballano: Letizia Bolognese, Angelica Di Laudo, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia

Coreografia: Nicoletta Damiani

CAMARON DE LA ISLA: “Rosamaria” (Tango)

Flamenco principianti

Ballano: Sofia Di Laudo, Carlo Lallopizzi, Benedetta Marino, Sara Scarponi.

“Alegria popolare”

Flamenco avanzato

Balla: Jacopo Ruffilli

AMEDEO VIVES: Dona Francisquita” (Fandango);

Flamenco Intermedio

Ballano: Veronica Alonzi, Giulia Baiocco, Benedetta Cordisco, Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci, giorgia Ruffilli.

DE FALLA: “El sombrero de tres picos”.

Ballano: corsi principianti ed intermedio

Coreografia: Alessia Demofonti

Nicoletta

Omaggio a Bob Fosse

Benny GOODMAN: “Sing sing sing”, “I Wanna be a dancin’ Man”

Tip Tap intermedio

Ballano: Veronica Alonzi, Giulia Baiocco, Giulia Marino, Giorgia Ruffilli, Penelope Tana.

Tip Tap avanzato

Ballano: Letizia Bolognese, Noemi Casanova, Jacopo Ruffilli, Fabiana Santicchia.

Flamenco popolare

Balla: Alessia Demofonti

Gran Défilé: tutti gli allievi

LA SCUOLA DI DANZA

Direzione artistica: Angiola Saraceni

Insegnanti e coreografe:

Classico e Tip-tap: Angiola Saraceni

Modern Jazz e contemporaneo: Nicoletta Damiani

Flamenco: Alessia Demofonti

Danza di carattere: Ioulia Sofina

Costumi ed accessori: “La luna che danza” di Carmela De Lauretis

Scenografia e macchinista teatrale editing audio: Mercurio Saraceni

Pesponsabile segreteria e Public relations: Miriana Di Matteo

Impianto audio e luci: P.I.M.S. (Programma Interattivo di Musica e Spettacolo)