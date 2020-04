"Stasera gli agenti faranno servizio almeno fino alla mezzanotte. Darò disposizioni specifiche in tal senso", dice il comandante della polizia municipale di Vasto, Giuseppe Del Moro. Nei fine settimana, decine di bancarelle abusive sul litorale. Due recenti blitz mattutini sulla spiaggia di Vasto Marina hanno consentito di sequestrare merce taroccata e venduta illegalmente.

Ma rimane il problema abusivismo nelle ore serali. Negli anni scorsi, i commercianti autorizzati del mercatino di lungomare Duca degli Abruzzi avevano protestato chiedendo che vigili e forze dell'ordine presidiassero costantemente la riviera. "Al momento, per necessità organizzative - spiega Del Moro - non stiamo svolgendo tutti i giorni il servizio serale. Gli stagionali servono a sopprerire in parte alla carenza d'organico che, tra trasferimenti e distacchi, si era ulteriormente assottigliato nel recente passato e rimane ancora insufficiente. Attendo, comunque, direttive dall'amministrazione comunale per istituire il servizio notturno continuativo".