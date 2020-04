Sensazioni positive confermate per Miriam Di Iorio. La velocista vastese si è infatta nuovamente laureata campionessa italiana nei 100 metri over 50 femminili sulla pista del "Luigi Muzi" di Orvieto per i campionati italiani Master individuali.

La Di Iorio dopo il successo dell'anno scorso ad Arezzo e il recordo italiano dello scorso maggio era inevitabilmente l'atleta da battere. La partenza c'è stata alle 11, la 51enne dell'Aterno Pescara ha tagliato il traguardo in 13.25 precedendo Marinella Signori (Brixia Atletica, 13.72) e Marta Roccamo (Atletica Villafranca, 13.81).

Il medagliere della Di Iorio potrebbe arricchirsi domattina con la gara dei 200 metri.