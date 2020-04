Potrebbe sembrare un copia-incolla del caso precedente, per qualche giorno di differenza potrebbe essere anche l'anniversario del colpo dell'anno scorso.

A San Salvo per una famiglia è arrivato il terzo furto in tre anni, con le stesse modalità e con lo stesso risultato. Era già accaduto il 30 luglio 2016 [LEGGI], questa mattina la scena si è ripresentata simile. Ignoti sono penetrati qualche ora fa in un'abitazione di via Pisacane – una traversa a poca distanza da piazza Aldo Moro – forzando il portone in pieno giorno e approfittando dell'assenza dei proprietari, così come raccontato dalle vittime a zonalocale.it.

Al loro rientro la scena già vista troppe volte: camera da letto a soqquadro, cassetti aperti, disordine. Il bottino è ancora da quantificare, ma sarebbe esiguo. Gioielli e denaro dopo gli ultimi colpi non ci sono più. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Sono due i nuclei famigliari che abitano in altrettanti appartamenti adiacenti. Per loro i furti sono diventati un incubo e il bilancio peggiora prendendo in considerazione entrambe le abitazioni: la prima volta risale al novembre 2013, quando fu rubata un'auto, nel maggio 2015 i ladri si ripresentarono prendendo di mira le stesse vittime e i suoceri accanto. Nel luglio 2016 e oggi a ricevere la sgradita visita sono stati nuovamente i suoceri delle prime vittime.

Da tempo le due famiglie lamentano la presenza di "soggetti poco raccomandabili" chiedendo, inoltre, di verificare il funzionamento delle telecamere presenti. I ladri, però, non temono la luce del sole e nel frattempo sono tornari a colpire.