Ennesima operazione congiunta della polizia locale e dei carabinieri di San Salvo per contrastare il commercio abusivo sulle spiagge.

Su disposizione del sindaco Tiziana Magnacca questa mattina sono stati effettuati diversi controlli sul lungomare che hanno portato al sequestro di centinaia di articoli abbandonati dagli ambulanti abusivi che, alla vista delle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga.

In particolare gli agenti, coordinati dal comandante Vincenzo Marchioli, hanno recuperato oggetti vari in materiale plastico gonfiabili come salvagenti, braccioli e lettini, palloni, bracciali, collane, accendini e persino una settantina di aquiloni oltre a secchielli di plastica e racchettoni. Tutto il materiale recuperato è stato trasportato al comando della polizia locale.

"Il sindaco Magnacca – ha precisato l’assessore alla polizia locale Fabio Raspa – ha dato precise indicazioni affinché si continui l’attività di controllo e repressione contro il commercio abusivo non solo per tutelare i commercianti ma in particolare gli acquirenti in quanto non sono noti né la provenienza né il materiale utilizzato per la loro produzione".

Sul lungomare sono stati controllati e identificati diversi stranieri; infine è stata sequestrata nel centro abitato una Ford Mondeo risultata sprovvista della copertura assicurativa.

Comune di San Salvo