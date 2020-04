"Più agenti della Polizia locale in servizio in strada per maggiori controlli e intensificare l’attività di prevenzione piuttosto che presenza in ufficio".

A dichiararlo l’assessore alla Polizia locale Fabio Raspa che ha predisposto, dopo aver concordato l’iniziativa con l’Ufficio del Personale e il comandante Vincenzo Marchioli, che il comando della Polizia Locale resti aperti, con attività di sportello, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Nelle ore pomeridiane tutte le telefonate che giungeranno al centralino (0873.54113) verranno deviate su un cellulare a disposizione degli agenti in servizio.

"Il sindaco Tiziana Magnacca – aggiunge l’assessore Raspa – mi ha dato disposizione per predisporre, con maggiore impulso, l’attività in strada svolta dalla Polizia Locale. Sono stati assunti sino a fine anno quattro agenti e un altro è entrato in servizio ieri per i prossimi due mesi".

Intanto proseguono i controlli contro l’abusivismo commerciale con l’utilizzo di personale in servizio a piedi. Sono stati eseguiti nuovi sequestri di automezzi perché sprovvisti di copertura assicurativa.

Comune di San Salvo