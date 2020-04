Lavori in corso in casa San Gabriele Volley in vista della prossima stagione agonistica. La società vastese, in vista del campionato di serie C e con l'obiettivo di migliorare il posizionamento della scorsa annata, in cui è comunque arrivata una salvezza tranquilla, ha deciso di implementare lo staff tecnico con l'ingresso del preparatore atletico Marco La Verghetta.

Sarà lui ad affiancare il tecnico della prima squadra che, quasi certamente (anche se manca la conferma ufficiale che tuttavia dovrebbe arrivare nei prossimi giorni), sarà ancora Peppe Del Fra.

La Verghetta, laureato in scienze motorie e insignito lo scorso anno della Palma di bronzo del Coni per meriti tecnici, è da tempo nello staff della nazionale paralimpica di tiro a segno come preparatore tecnico ed è stato responsabile della preparazione fisica dei raduni presso i centri federali FIT. Inoltre è Docente Esperto Coni nelle scuole primarie e docente e collaboratore esterno di Attività Sportive Adattate presso l'Università D'Annunzio di Chieti. In campo agonistico è stato più volte campione regionale di tiro a segno nella specialità P10 ed ha partecipato nel 2013 ai World Masters Games classificandosi all'8° posto assoluto.