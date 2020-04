Inizieranno con la veglia di preghiera del 15 luglio gli eventi in onore della Madonna del Carmine a Palmoli. Quattro giorni ricchi di appuntamenti (15-16 e 26-27 luglio) a cura del locale comitato feste. Il 16 l'esibizione di "Vittorio il fenomeno" in piazza M. Pinti, mentre nella giornata clou del 27 andrà in scena la tradizionale sfilata delle pacchianelle in costumi tipici abruzzesi.

15 luglio

20.30 - Santuario Madonna del Carmine, veglia di preghiera in preparazione alla festa

16 luglio, Madonna SS. del Carmine

16.30 - Apertura della festa con esibizione delle majorettes e del complesso bandistico Città di San Severo diretto dal Maestro Antonello Ciccone per le vie del paese

19 - Santuario Madonna del Carmine, santa messa all'aperto. A seguire solenne processione verso il paese accompagnata dal complesso bandistico e fuochi pirotecnici

22 - Piazza M. Pinti, Vittorio il fenomeno, "Abruzzo nel cuore tour"

26 luglio, S. Anna e S. Gioacchino

8 - Apertura della festa con il complesso bandistico Città di Lecce

10 - Piazza Umberto, Matinè

11.30 - Chiesa S. Maria delle Grazie, S. Messa

18 - Chiesa S. Maria delle Grazie, S. Messa. A seguire processione con la statua di S. Anna lungo le vie del paese accompagnata dal complesso bandistico

21.30 - Piazza Umberto, gran concerto bandistico Città di Lecce diretto dal Maestro Prof. Cav. Paolo Addesso

27 luglio, Madonna SS. del Carmine

8 - Apertura della festa con rintocchi di campane e fuochi pirotecnici

8.30 - Chiesa S. Maria delle Grazie, processione con la statua della Madonna del Carmine verso il corteo delle pacchianelle in via Roma accompagnata dal complesso bandistico Città di San Severo

9 - Tradizionale sfilata delle pacchianelle e dei granoppoli lungo le vie del paese accompagnata dal complesso bandistico e fuochi pirotecnici. La sfilata sarà aperta dal carro del comitato feste che trasporterà la statua della Madonna SS. del Carmine

10 - Villa comunale, arrivo delle pacchianelle e rinfresco. A seguire processione verso la chiesa S. Maria delle Grazie

11.30 - Solenne celebrazione eucaristica

15.30 - Piazza Marconi, tradizionale vendita all'asta dei doni offerti in onore alla Madonna SS. del Carmine

18.30 - Chiesa S. Maria delle Grazie, S. Messa. A seguire processione di ritorno verso il santuario accompagnato dal complesso bandistico città di S. Severo diretto dal Maestro Antonello Cicconi e fuochi pirotecnici. Con la partecipazione delle confraternite di Vasto e Carunchio

22.30 - Piazza M. Pinti, Danilo Sacco in concerto

24 - Estrazione della lotteria e fuochi pirotecnici