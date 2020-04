Si terrà sabato 8 e domenica 9 luglio il festival delle tradizioni abruzzesi Gusto Vasto, Festival delle tradizioni abruzzesi, organizzato dall'amministrazione comunale e il Consorzio Vasto in Centro.

Come spiegato dal presidente del Consorzio, Marco Corvino, si tratta di "un percorso enogastronomico dove si potrà degustare il vino delle migliori cantine abruzzesi, ascoltare musica ed assistere a spettacoli con attrazioni. Tutti i locali aderenti, i cui nomi ed i menù offerti sono reperibili nel programma della manifestazione, offriranno piatti tipici e aperitivi cenati con tutte le specialità del territorio. La sinergia del Consorzio e l'amministrazione comunale, con il Settore Turismo, e i pubblici esercenti, in particolare con il loro referente Lorenzo Fioravante, ha permesso di organizzare un evento unico che ci auguriamo possa avere un grande successo, soprattutto a beneficio dei tanti turisti che potranno assaporare il gusto abruzzese in due serate di allegria".