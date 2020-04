È stato presentato ieri in conferenza stampa il programma estivo di San Salvo [LEGGI]. Musica, sport e spettacoli animeranno la bella stagione. Conferme per le varie notti: Bianca, Rosa, dei Saldi, di Vasco e delle Lanterne. Tanti gli artisti musicali distribuiti tra i vari festival e appuntamenti: Progetto Sud, Reggae Festival, Rock'n'Roll Vintage, Fiato Sospeso, senza dimenticare i Righeira in piazza San Vitale.

Di seguito l'elenco completo degli eventi

VEN 7 luglio

21:00 - Festival sull’uso sociale delle Arti

CONCERTO DA CAMERA ORCHESTRA PAPILLON (Roma)

Comune di San Salvo - Anfiteatro villa comunale

20:00/24:00 LA NOTTE DEI SALDI

Comune di San Salvo - Vie del Centro

19:00 In Fermento – II Festival itinerante della birra artigianale

Associazione Io C’Entro - Centro storico

SAB 8 luglio

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Coca cola Tour Vasto”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

19:00 In Fermento – II Festival itinerante della birra artigianale

Associazione Io C’Entro - Centro storico

21:00 Festival sull’uso sociale delle Arti

CONCERTO SEZIONE SENIOR “MUSICA IN CRESCENDO”

Comune di SAN SALVO

Anfiteatro Villa Comunale

DOM 9 luglio

8:00/22.00 - 25° RASSEGNA NAZIONALE AMBULANTI

Città di San Salvo / APAM

Lungomare C. Colombo

10:00/23:00 FESTIVAL DELL’ARTIGIANATO CREATIVO

Comune di San Salvo / PRO LOCO

Lungomare C. Colombo

21:00 Festival sull’uso sociale delle Arti

CONCERTO DA CAMERA ORCHESTRA PAPILLON (Roma )

e MUSICA IN CRESCENDO

Comune di San Salvo

Anfiteatro Villa Comunale

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Coca cola Tour Vasto”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

L’Arte del saper fare

PRO LOCO/Comune di San Salvo

Piazza C. Colombo

LUN 10 luglio

21:00 San Salvo Musica Festival - XIV Ed.

Ass. culturale “Nonsolomusica”

P.zza San Vitale

22:00 Festival sull’uso sociale delle Arti

“Trame di convivenza”

DEEP HOUSE PARTY “EXLUSIVE”

Musica in.. Crescendo / BEAT CAFFE’ BEAT CAFFE’

San Salvo Marina

MAR 11 luglio

22:00 Festival sull’uso sociale delle Arti

“Trame di convivenza” EXLUSIVE” in:

Dj set & Young People Music

Musica in.. Crescendo / IL COCORITO Lido “Il Cocorito”

MER 12 luglio

21:00 Festival sull’uso sociale delle Arti

“Trame di convivenza” - SERATA MUSIC ON THE ROAD”

Comune di San Salvo - Strade del Centro Storico

15:00/24:00 “START” Mostra di Foto-Grafica-Pittura

Associazione “CIVICO ZERO”

Strada della Chiesa

GIO 13 luglio

15:00/24:00 “START” Mostra di Foto-Grafica-Pittura

Associazione “CIVICO ZERO”

Strada della Chiesa

21:00 Festival sull’uso sociale delle Arti

“CONCERTO BIG BAND”

Comune di San Salvo

P.zza San Vitale

VEN 14 luglio

21:00 Festival sull’uso sociale delle Arti

concerto sezione senior “MUSICA IN CRESCENDO”

Comune di San Salvo

Anfiteatro Villa Comunale

SAB 15 luglio

10:00/24:00 6° EDIZIONE TORNEO DI BOCCE

“Il fiore all’occhiello”

Associazione “IL COMUNALE” / Comune di san Salvo

Circolo Bocciofilo - Via Alessandrini

10:00/21:00 MATINEE e concerto banda di Lecce

Comune di San Salvo

P.zza Vitale Artese

5:00/24:00 FIATO SOSPESO FEST PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.zza San Vitale/Strada della Chiesa

21:00 MALUMOR Tributo a Mannarino

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Trofeo Ristobar la Sfinge”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

DOM 16 luglio

L’Arte del saper fare

PRO LOCO/Comune di San Salvo

Piazza C. Colombo

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Trofeo Ristobar la Sfinge”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

21:00 DJ NEWS con Andrea Desiato

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

LUN 17 luglio

21:00 PEZZI DA 90

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

MAR 18 luglio

16:00 Festa del GELATO AL CIOCCOLATO

Gelateria 3 scalini Via Magellano

21:00 ITALIA CANTERINA

Eventi e Servizi Srls

Lungomare SUD

MER 19 luglio

21:00 BIM BUM BAM - Sigle Cartoni Animati

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

GIO 20 luglio

21:00 RADIO LIVE

Eventi e Servizi Srls

Lungomare SUD

VEN 21 luglio

21:00 REGGAE SUMMER FESTIVAL #5

Musica e stret food

P.le C. Colombo

SAB 22 luglio

21:00 REGGAE SUMMER FESTIVAL #5

Musica e stret food

P.le C. Colombo

18:00/22:00 EDUMARE

Scuba Global Service - Biotopo Costiero

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Casina delle Rose & Bottega del Luppolo”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

DOM 23 luglio

21:00 REGGAE SUMMER FESTIVAL #5

Musica e stret food

P.le C. Colombo

L’Arte del saper fare

PRO LOCO/Comune di San Salvo

Piazza C. Colombo

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Casina delle Rose & Bottega del Luppolo”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

21:00 DJ NEWS con Andrea Desiato

Eventi e Servizi Srls

Lungomare SUD

LUN 24 luglio

21:00 FSG Tributo a Fabbri, Silvestri e Gazzè

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

MAR 25 luglio

19:00 Giada Suntas - presentazione del libro:

“Le mamme ribelli non hanno paura”

ProLoco

Biotopo Costiero

21:00 DJ NEWS con Andrea Desiato

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

MER 26 luglio

21:00 Nobraino in concerto – open live Balkan Bistrò

Destinazione Sud

Associazione Progetto Sud & Eventi e servizi

P.le C. Colombo

GIO 27 luglio

8:00 2° edizione “PEDALATA BY NIGHT”

Iscrizione gratuita aperta a tutti

Ass. Velo Club San Salvo - Strade del Centro Storico

21:00 EVER GREEN

Eventi e Servizi Srls

Lungomare SUD

21:00 Fiaba animata e laboratorio creativo

Avis/ass. da cosa nasce cosa

Anfiteatro Villa Comunale

VEN 28 luglio

14:30/18:15 torneo BEACH SOCCER serie A

ASD Cupello Calcio - spiaggia libera n. 19

18:00 Manifestazione Cinofila

3^ Edizione - Beauty Dog - P.le C. Colombo

19:30 “CHORANDO BRASILE” Concerto al tramonto

Comune di San Salvo/lega Ambiente

Biotopo Costiero

21:00 USCITA DI SICUREZZA

Tributo a Marco Masini

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

SAB 29 luglio

14:30/18:15 torneo BEACH SOCCER serie A

ASD Cupello Calcio - spiaggia libera n. 19

18:00 SALVIUS Beach Rugby Cup - I edizione

Tetras Rugby

P.le Colombo spiaggia libera

20:00 NOTTE ROSA D’AMARE

FUOCHI PIROTECNICI

COMUNE DI SAN SALVO

San Salvo Marina

DOM 30 luglio

L’Arte del saper fare

PRO LOCO/Comune di San Salvo

Piazza C. Colombo

8:00/13:00 7^ Ed. giornata dell’IPERTENSIONE E GLICEMIA

Croce Rossa Italiana - P.le C. Colombo

14:30/18:15 torneo BEACH SOCCER serie A

ASD Cupello Calcio - spiaggia libera n. 19

21:00 ACROBATICI ROMANTICI Tributo a NEK

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

LUN 31 luglio

21:00 SEGNALI ACUSTICI

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

MAR 1 agosto

21:00 TIZIANO TOUR lo Show dei personaggi

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

MER 2 agosto

21:00 CONCORSO KARAOKE - 1^ Fase con A. Desiato

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

21:00 Lara Molino in “Fòrte e Gendìle” TOUR

Comune di San Salvo / Piazza San Vitale

GIO 3 agosto

21:00 MIKI SEPALONE e Giovanni Imparato

Percussionista di Renzo Arbore

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

21:00 CAPPUCCETTO ROSSO … E’ GIALLO

Associacioni PRO ARTE e CREATI-VITA

Anfiteatro Villa Comunale

VEN 4 agosto

21:00 CONCORSO KARAOKE - 2^ Fase con A. Desiato

Eventi e Servizi Srls

Lungomare SUD

SAB 5 agosto

21:00 MUSIKANDO Big Band 80/90 (20 musicisti)

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

21:00 Napule…sole…core e amore!!

Comune di San Salvo

Ass. IL GOLFO DELLE IDEE P.zza Papa Giovanni XXIII

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Coca Cola Tours”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

DOM 6 agosto

21:00 MUSICA E’ Tributo ad Eros Ramazzotti

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

21:00 LU CRUSCAUNE

Comune di San Salvo

LABORATORIO TEATRALE CIRCOLI ANZIANI

P.zza San Vitale

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Coca Cola Tours”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

LUN 7 agosto

21:00 SUMMER VINTAGE Rock’n Roll

Music Festival

P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

MAR 8 agosto

21:00 SUMMER VINTAGE Rock’n Roll

Music Festival

P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

21:00 San salvo in...canto Abruzzo e Folklore

Centro diurno anziani - Lungomare sud

MER 9 agosto

21:00 SUMMER VINTAGE Rock’n Roll

Music Festival

P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

GIO 10 agosto

22:00 SPS Tributo a LIGABUE

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

24.00 FUOCHI PIROTECNICI

Lungomare C. Colombo

VEN 11 agosto

21:00 2^ Ed. Miss Over 2017

Anfiteatro Villa Comunale

21:00 finale di KARAOKE con A. Desiato

Eventi e Servizi Srls - Lungomare SUD

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

SAB 12 agosto

20:30 LA CENA DEL MOSAICO - 3^ Edizione

San Salvo LavORA - P.zza San Vitale

21:00 IO CANTO MASSIMO tributo a M. Ranieri

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Trofeo lo Spuntino”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

DOM 13 agosto

21:00 NERO A META’ Tributo a Pino Daniele

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Trofeo lo Spuntino”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

19:00 NOTTAMBULA – VI edizione

Madrina della serata Rachele Risaliti – Miss Italia 2016

San Salvo centro

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

LUN 14 agosto

21:00 MONTEPULCIANO tributo aI Negroamaro

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

MAR 15 agosto

21:00 SERATA CARAIBICA con i Playa Son de Cuba

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

MER 16 agosto

21:00 ATTORI E SPETTATORI tributo a Claudio Baglioni

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

GIO 17 agosto

21.00 LA NOTTE DI VASCO

LA BAND DEL MODENA PARK – SENZA RESA

P.le Colombo

“LA NOTTE DELLE LANTERNE”

Ev. e Servizi Srls/Comune di S.Salvo - P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

VEN 18 agosto

19:00 3^ Ed. TARTUFO D’AMARE

Ass. Amici della Valle del Trigno - P.le C. Colombo

21:00 RIGHEIRA LIVE

Ass. IO C’Entro

P.zza San Vitale

22:00 MODANDO tributo ai Modà

Special Guest Stefano Forcella e Diego Arrigoni

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

SAB 19 agosto

19:00 3^ Ed. TARTUFO D’AMARE

Ass. Amici della Valle del Trigno - P.le C. Colombo

21:00 VITTORIO IL FENOMENO e la fenomeno Band

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Trofeo SMS”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

DOM 20 gosto

19:00 3^ Ed. TARTUFO D’AMARE

Ass. Amici della Valle del Trigno - P.le C. Colombo

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Trofeo SMS”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

L’ARTE DEL SAPER FARE

PRO LOCO/Comune di S. Salvo

P.le C. Colombo

21:00 Serata musicale con i RADIO LIVE

AVIS Comunale San Salvo - Anfiteatro Villa Comunale

Anfiteatro Villa Comunale

21:00 DJ NEWS A. Desiato

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

LUN 21 agosto

21:00 MARRON GLACE’

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

MAR 22 agosto

21:00 LATIN LOVER

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

MER 23 agosto

21:00 DJ NEWS A. Desiato

Eventi e Servizi Srls - P.le C. Colombo

GIO 24 agosto

21:00 I VINTAGE

Eventi e Servizi Srls - Lungomare SUD

21:30 JAZZ ENSEMBLE SOCIAL CLUB

Mario Fizzani/Comune S. Salvo

P.zza Papa Giovanni XXIII

VEN 25 agosto

PROGETTO SUD FESTIVAL 2017

Modena City Ramblers

Street Food d’Amare – L’originale cibo da strada

Associazione Progetto Sud

P.zza Cristoforo Colombo

SAB 26 agosto

PROGETTO SUD FESTIVAL 2017

Roy Paci – Aretuska All Stars

Street Food d’Amare – L’originale cibo da strada

Associazione Progetto Sud

P.zza Cristoforo Colombo

21:00 Premio Letterario “R. ARTESE COMUNE DI SAN SALVO”

Comune di San Salvo/ Lions Club San Salvo

P.zza San Vitale

AMATEUR SERIES - ASI 2017 2017

“Trofeo Ristorante la Bracieria”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

DOM 27 agosto

PROGETTO SUD FESTIVAL 2017

Clementino

Street Food d’Amare – L’originale cibo da strada

Associazione Progetto Sud

P.zza Cristoforo Colombo

“Trofeo Ristorante la Bracieria”

Ass. FUNIGHT Event’s - Cocorito Beach

LUN 28 agosto

21:00 EVER GREEN

Eventi e Servizi Srls

Lungomare SUD

MAR 29 agosto

21:00 MICROCIP tributo ai Subsonica

Eventi e Servizi Srls

Lungomare SUD

MER 30 agosto

21:00 THE ABBEY ROAD tributo ai Beatles

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

GIO 31 agosto

21:00 DJ NEWS A. Desiato

Eventi e Servizi Srls

P.le C. Colombo

VEN 1 settembre

21:00 BACK TO MY FRIEND

Ass. “IL LABORATORIO” - Via Roma

SAB 2 settembre

18:00 “BAMBINI IN CENTRO”Attività ludico-ricreative, arte, musica, spettacolo, sport, divertimento

Ass. “Io Centro” - Vie del Centro

SAB 16 settembre

17:30 Convegno associativo AVIS e premiazione donatori

AVIS Comunale San Salvo

c/o BCC San Salvo

DOM 17 settembre

dalle 9:00 Manifestazione AVIS

concerto Banda Città di San Salvo e convivio al POSEIDON con donatori e consorelle

AVIS Comunale San Salvo

San Salvo Marina zona Poseidon

SAB 23 settembre

21:00 OPEN DAY IL PENTAGRAMMA

Ass. “IL PENTAGRAMMA” - Piazza A. De Gasperi

09:00 19:00 beach volley “Test event gran gala Cocorito village”

Ass. Studio Masa

spiaggia libera Lido Cocorito

DOM 24 settembre

09:00 19:00 beach volley “Test event gran gala Cocorito village”

Ass. Studio Masa

spiaggia libera Lido Cocorito

VEN 29 settembre

09:00 19:00 beach volley “Leggende Italiane - Regionali -Locali

Ass. Studio Masa

spiaggia libera Lido Cocorito

SAB 30 settembre

09:00 19:00 beach volley “Open (invito) - Under 21 (Invito)

Ass. Studio Masa

spiaggia libera Lido Cocorito

DOM 1 ottobre

09:00 19:00 beach volley “FINALI”

Ass. Studio Masa

spiaggia libera Lido Cocorito