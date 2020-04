Entra nel vivo la seconda fase del rilancio del Mercato di Santa Chiara di Vasto. Dopo gli investimenti sulla struttura con il contributo del Comune di Vasto e della Camera di Commercio di Chieti, con il rinnovo dei locali e l'ammodernamento dei servizi, l'associazione temporanea di imprese formata da Confesercenti e Confederazione Italiana Agricoltori che gestisce il mercato, annuncia la pubblicazione di una campagna promozionale che da venerdì 7 luglio verrà diffusa in città e nel web.

"Ora che è tornato a funzionare regolarmente e le sue strutture sono efficienti e moderne - afferma Simone Lembo, direttore provinciale Confesercenti Chieti - l'esigenza è quella di far conoscere ai cittadini ed ai turisti che il Mercato di Santa Chiara è aperto tutti i giorni e vuole tornare ad essere un punto di riferimento per la città. Per fare questo è stata messa in campo una campagna pubblicitaria fresca, diretta ed anche un po' spiritosa che ha visto il coinvolgimento degli operatori stessi che lavorano nei banchi e nei punti vendita della struttura". Con questa campagna il Mercato riprende a comunicare: "Vogliamo che i nostri clienti sappiano che al centro di Vasto esiste una realtà che, da sempre, offre prodotti genuini e a chilometro zero. Un'unica struttura dove trovare il meglio della produzione alimentare locale per quanto riguarda ortaggi, frutta, carni, pesce, latticini e prodotti da forno. Le due formule che abbiamo pensato, quella del Piccolo Mercato dal lunedì al venerdì e del Grande Mercato del sabato, offrono ai consumatori un'offerta quotidiana di prodotti di qualità di ogni categoria. All'interno del mercato, infatti, sono sempre aperti un banco di frutta e verdura, una macelleria, una pescheria ed uno spazio per i latticini ed i prodotti da forno".

"Il sabato, ovviamente, resta la giornata di punta con circa cinquanta operatori che dal territorio portano in città i loro prodotti ampliando e rafforzando l'offerta che ci stiamo impegnando a mantenere sempre di alto livello" aggiunge Franco Menna, presidente della Ati, fortemente convinto dell'importanza che può avere per Vasto una struttura storica come quella del Mercato di Santa Chiara. Importanza anche culturale che viene sottolineata nella dichiarazione di Giuseppe Torricella, della Cia provinciale Chieti: "Il mercato ha sempre rivestito un ruolo fondamentale per gli agricoltori ed i consumatori vastesi: è il punto di incontro di chi nel territorio lavora e investe con amore per la terra ed i suoi prodotti, per questo crediamo in un rilancio che proietti nel futuro un settore da molti considerato tradizionale come l'agricoltura, anche grazie agli strumenti del web".