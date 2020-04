Limitare anche a Vasto l'uso dell'acqua potabile, riservandola ai fini igienici e domestici. Lo chiede Antonio Parisi, presidente locale dell'associazione Accademia Kronos Onlus, in una lettera al sindaco di Vasto, Francesco Menna, in cui chiede: "Quando farà un'ordinanza per disciplinarne l'uso?".

"E' arrivata l’estate - si legge nella missiva - a Vasto è aumentata la popolazione, non piove quasi mai, molti cittadini hanno aree verdi e il Comune ha del verde pubblico. Queste aree verdi vengono innaffiate con acqua potabile? Il sindaco di San Salvo ha emesso una ordinanza sindacale con la quale invita i cittadini a fare buon uso dell’acqua potabile per prediligere il consumo umano e per scopi igienico-sanitari. Al fine di prevenire l’emergenza idrica, considerato che a Vasto durante il periodo estivo l’acqua manca, quando farà,sindaco, una ordinanza che disciplina l’uso dell’acqua potabile?”.