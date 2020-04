Continuano gli arrivi in casa Vastese. Oggi ha firmato l'accordo che lo lega alla società biancorossa il difensore Ciro Amelio, classe 1993. Il difensore centrale scelto dal direttore Francesco Micciola lo scorso anno ha giocato nella seconda parte di stagione in serie D con l'Agropoli dopo aver iniziato il campionato a Mondragone. Per lui esperienze anche a Melfi, Aversa Normanna, Paganese e Frosinone.

Dopo Menna [LEGGI] il diesse biancorosso ha aggiunto un altro tassello alla retroguardia di mister Colavitto per la prossima stagione. "Sono conento di essere qui a Vasto - ha detto il neo biancorosso - e motivato per questa nuova esperienza".