Si terrà sabato 8 luglio la Pedalata del cuore per la sicurezza stradale del ciclista.

Come spiegano gli organizzatori, il ritrovo sarà a piazza Rossetti alle 17,30, mentre la partenza è prevista per le 18 per un percorso di circa 9 km aperto a tutti, con ogni tipo di bici: "La manifestazione è gratuita, con ristoro davanti Tesla Bike offerto da Ortofrutta Sandra Di Paolo. Ci saranno ospiti a sorpresa del mondo del ciclismo Italiano. Per la nostra sicurezza ci sarà la Protezione civile di Vasto".