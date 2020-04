Dovranno rispondere di invasione di terreni i partecipanti al rave party che si è tenuto nei giorni scorsi in località Farone di Schiavi d'Abruzzo, mentre gli organizzatori sono stati denunciati per non aver chiesto l'autorizzazione all'evento.

Lo rivela l'Eco dell'Alto Molise [LEGGI QUI], spiegando come i carabinieri abbiamo proceduto ai relativi controlli: "A conclusione della prima fase delle indagini - scrive l'Eco - sono stati denunciati i promotori dell'evento e i partecipanti per invasione di terreni, questi ultimi in ordine al reato di cui all'articolo 633 del codice penale. Al momento sono più di 50 le persone denunciate, molti di Roma e Pescara, ma le indagini proseguono".